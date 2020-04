Cassa integrazione

Cassa integrazione in deroga, Regione Siciliana pubblica info e modulistica

Cassa integrazione per lavoratori e aziende colpite dalla crisi Covid-19.

03/04/2020

La Regione ha pubblicato le informazioni e la modulistica per l'accesso alla Cassa integrazione in deroga per imprese sotto i 5 dipendenti e per settori non coperti da altri strumenti ordinari.

