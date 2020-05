Cassa integrazione

Cassa integrazione, Inps attende richeste delle Regioni

Pagati 3,7 milioni di euro in bonus da 600 euro alla maggior parte degli aventi diritto. Per la Cassa integrazione straordinaria, ribadisce l'Inps ''che deve aspettare le richieste delle Regioni''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/05/2020 - 10:00:31 Letto 309 volte

L'Inps ha "già garantito 3,7 milioni di euro in bonus da 600 euro alla maggior parte degli aventi diritto. Ci sono poi 500 mila persone che hanno fatto domanda e non avevano diritto al bonus e altre 250 mila che hanno commesso errori. Stiamo lavorando per non rigettare queste richieste". Lo ha detto il presidente dell'Istituto, Tridico.

Per quanto riguarda la Cassa integrazione straordinaria, ribadisce che l'Inps deve aspettare le richieste delle Regioni. "Ad oggi,quelle pagate e dovute ai beneficiari sono 121 mila".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!