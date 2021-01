Cenone di Capodanno

Cenone di Capodanno, Coldiretti: flop delle spese, calo del 32%

Per il cenone di fine anno gli italiani hanno speso 1,7 miliardi di euro per cibi e bevande.

02/01/2021

Per il cenone di fine anno gli italiani hanno speso 1,7 miliardi di euro per cibi e bevande: un calo del 32% rispetto allo scorso anno, sia per le chiusure imposte dal governo, sia per disponibilità limitata delle famiglie.

Così la Coldiretti, associazione di agricoltori. Il 94% degli italiani ha cenato a casa. In media: meno di 4 persone a tavola contro le 9 del 2020. Il 90% ha cucinato e il 10% ha ordinato il cenone. 600mln per pesce, carne, salumi, 350mln per spumante e vino, 300 per frutta e ortaggi, 200 per dolci, 150 pasta e pane.

