prestiti

Cessione del quinto: richiederla conviene?

Sebbene sia un tipo di prestito che non tutti conoscono, la cessione del quinto è spesso scelta da chi non desidera specificare il motivo della richiesta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/08/2020 - 00:22:45 Letto 913 volte

Chi ha necessità di una somma a disposizione per un qualsivoglia motivo e non ha liquidità non può che ricorrere a un prestito. Le possibilità per richiedere dei prestiti finalizzati sono molte, basti pensare ai mutui o ai finanziamenti per l’acquisto e la ristrutturazione casa. Minori sono, invece, le soluzioni per chi cerca un prestito senza dover indicare il motivo. Una delle possibilità preventivabili per chi deve richiedere un prestito di questo tipo è la cessione del quinto. Questa si configura come un prestito personale a tasso fisso, addebitato direttamente in busta paga o nella pensione e può essere pari al massimo a un quinto dello stipendio mensile netto per un massimo di 10 anni. Trovare una soluzione per la propria richiesta prestito potrebbe non essere immediato, ma sicuramente è molto utile partire dal richiedere un preventivo per la cessione del quinto.

Perché la cessione del quinto potrebbe essere vantaggiosa?

Sebbene sia un tipo di prestito che non tutti conoscono, la cessione del quinto è spesso scelta da chi non desidera specificare il motivo della richiesta e per la comodità di vedersi addebitato l’importo direttamente in busta paga o nella pensione. E’ il proprio datore di lavoro che anticipa la somma all’istituto di credito senza che il lavoratore se ne debba occupare. Semplicemente, di mese in mese, si vedrà addebitata una cifra pari all’importo stabilito. Va da sé che questa tipologia possa essere richiesta (quasi) esclusivamente da chi ha una situazione lavorativa ed economica stabile, possibilmente con alla base un contratto a tempo indeterminato. Esistono anche delle casistiche che permettono a lavoratori con contratto a tempo determinato di usufruire della cessione del quinto, ma parliamo di prestiti molto più contenuti e spalmati sulla durata effettiva del contratto lavorativo. Un’altra ragione che spinge molti a scegliere questo prestito è la possibilità di richiederlo anche se si è stati segnalati come cattivi pagatori e, quindi, altri finanziamenti non sarebbero (facilmente) concessi. Differentemente da altre tipologie di prestito, è possibile estinguerlo anticipatamente senza essere penalizzati in modo eccessivo. In alcuni casi, potrebbe essere possibile anche pagare esclusivamente le spese istruttorie e di bollo, senza essere assoggettati a una penale. Inoltre, esiste la possibilità di recedere dal finanziamento entro 14 giorni dalla stipula.

Per trovare la soluzione che fa più al caso nostro è utile utilizzare un comparatore online che ci permette di valutare le soluzioni proposte dalle diverse finanziarie o istituti di credito, prestando attenzione al TAN fisso, al TAEG, alla durata e all’importo dovuto. Così facendo si ha sotto controllo la situazione e non si rischia di scegliere un prodotto non consono alle nostre esigenze.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!