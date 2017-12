check-in

Check-in in ritardo: Ryanair fa pagare la penale

Arrivare in ritardo al check-in può costare caro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/12/2017 - 17:31:51 Letto 782 volte

Arrivare in ritardo al check-in può costare caro. Esattamente 50 euro con Ryanair, che ha fissato una penale qualora la registrazione del biglietto in aeroporto venga effettuata al termine del limite fissato, e cioè 2 ore prima del volo.

Una tempistica troppo ristretta per l'associazione di tutela dei consumatori Codici, che ha deciso di segnalare la questione all'Antitrust per verificare che la compagnia aerea non stia perpetrando un comportamento scorretto: "Sappiate che con Ryanair dovrete pagare una penale di 50€ qualora facciate il check-in in aeroporto entro le 2 ore precedenti il volo. Piccolo dettaglio - spiega Codici -, in genere il check-in apre proprio 2 ore prima del volo, perciò è praticamente automatico andare incontro alla penale, escluso per i clienti business".

"Vorremmo sapere - spiegano ancora - in base a quale regolamento viene attribuita una penale sul check-in in aeroporto, rispetto a quello completamente gratuito online. Ryanair è una Compagnia aerea low cost, questo è pacifico, bisogna quindi stare molto attenti a tutte le penali imposte dal vettore irlandese che vengano comunicate esplicitamente attraverso alert o meno, come ad esempio: se si sfora sul peso e le dimensioni del bagaglio o se si arriva in ritardo rispetto ai 40 minuti della chiusura del check-in. Sappiate che c'è anche questa del check-in al banco".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!