Chiude corner Mondadori all'interno di Ovs, licenziati 6 dipendenti

Fallisce la staffetta tra Ovs e Mondadori.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/06/2018 - 20:30:04 Letto 347 volte

Fallisce la staffetta tra Ovs e Mondadori, che chiude il corner all'interno di Ovs in viale Strasburgo e licenzia i sei dipendenti. Lo comunica Mimma Calabrò, segretario generale Fisascat Cisl Sicilia: "Una doccia fredda. Non avremmo potuto immaginare che, a distanza di poco meno di un anno, Mondadori stravolgesse le proprie scelte commerciali comunicando il licenziamento dei 6 lavoratori impiegati nel corner".

La scorsa estate, Mondadori ha ceduto alla catena d'abbigliamento lo spazio in via Ruggero Settimo e ha aperto un corner all'interno del punto vendita Ovs in viale Strasburgo. Sette dei 14 dipendenti impiegati in via Ruggero Settimo furono trasferiti, senza soluzione di continuità, ad Ovs, dove ancora oggi lavorano. Gli altri sette continuarono a lavorare per Mondadori. In questo modo i posti di lavoro furono salvati.

"Dispiace apprendere che un altro grande marchio, punto di riferimento nell'ambito dell'editoria per tutte le fasce d'età, decida di abbandonare la nostra città impoverendone l'offerta col rischio di lasciare disoccupati quei lavoratori che, da anni, vi lavoravano. Abbiamo già provveduto a richiedere l'esame congiunto per entrare nel merito della questione - conclude Mimma Calabrò - e trovare soluzioni alternative ai licenziamenti, sapendo che l'eventuale proposta di trasferimenti creerebbe non pochi problemi alle famiglie e impoverirebbe sempre più il nostro territorio di risorse umane".

