Circa 8 milioni in viaggio per 25 aprile e 1 maggio, Palermo tra le città più gettonate

Ponti di primavera all'insegna dei viaggi verso il mare e le città d'arte.

Ponti di primavera all'insegna dei viaggi verso il mare e le città d'arte. Saranno 7 milioni e 969 mila per un giro di affari 2,85 miliardi di euro gli italiani che si metteranno in viaggio per il 25 aprile, mentre 7 milioni 517 mila (per circa 2,46 miliardi) per il 1 maggio. La maggior parte resterà in Italia. Lo rileva Federalberghi.

Il 25 aprile la spesa media pro capite destinata al viaggio e comprensiva di tutte le voci (trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) sarà pari a 358 euro (309 euro nel 2017). In crescita la durata media della vacanza: circa 3,7 notti fuori casa, in netta crescita rispetto alle 3,1 notti del 2017. Nel 34,2% dei casi, si tratterà di un "super-ponte”, che includerà sia il 25 aprile sia il 1 maggio. L’87,3% degli intervistati resterà in Italia (91,9% nel 2017) mentre il 12,5% sceglierà l’estero. Le mete preferite dai viaggiatori che resteranno in Italia saranno le località di mare (36,6%), le città d’arte (25,9%) e la montagna (15,2%). La struttura ricettiva preferita sarà la casa di parenti e amici (30%), seguita a stretto giro dall’albergo con il 22,6%.

Per la festa dei lavoratori la spesa media prevista sarà di 327 euro. In crescita la durata media della vacanza: circa 2,7 notti fuori casa, contro le 2,5 del 2017. Anche in questo la maggioranza, il 92,3%, resterà in Italia mentre il 6,7% varcherà i confini nazionali. Anche in questo caso le mete preferite saranno il mare (39,9%) e le località d’arte (23,9%). La strutture ricettive preferite saranno casa di parenti e amici (32,9%) e albergo (24,4%).

Tra le città più gettonate, come sempre, Roma, Venezia e Firenze, ma anche Napoli, Bologna, Torino, Matera, Mantova, Milano e Palermo. Ad oggi, nelle principali città d'arte italiane, risultano già prenotate l'82% delle camere disponibili online per il periodo del 25 aprile e l'88% per il 1 maggio, ma le percentuali sono destinate a salire. "Il giro di affari legato al movimento dei ponti primaverili - spiega il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - conferma i segnali di ripresa che stanno facendo bene al settore. Tuttavia - aggiunge Bocca - per strutturare al meglio il trend di crescita nel nostro comparto, il quadro di incertezza politica non aiuta. La continuità del nostro impegno per il settore turistico è la nostra più autentica garanzia. Ma non basta. Speriamo davvero di ricevere nel più breve tempo possibile dal futuro Governo risposte concrete alle nostre istanze: non perdere il treno della ripresa resta a nostro avviso una priorità per il Paese".

