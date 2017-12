palermo

Classifica sulla qualità della vita, Orlando: ''Soddisfatti per Palermo''

''Continua il percorso di miglioramento della qualità della vita a Palermo...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/11/2017 - 10:47:10 Letto 607 volte

"Continua il percorso di miglioramento della qualità della vita a Palermo anche se, certamente, il risultato raggiunto, che è in linea e conferma quanto già avvenuto fra il 2015 e il 2016, non può farci ritenere pienamente soddisfatti e ci sprona a proseguire sulla giusta strada. Il lungo lavoro realizzato negli anni per far uscire Palermo dalla palude dell'immobilismo, con una programmazione di interventi strutturali e una progettualità che non ha uguali in Italia, sta finalmente dando i suoi frutti.

Il fatto che questi dati si riferiscano all'intero territorio provinciale deve comunque fare riflettere, anche con la fortunata coincidenza della odierna ordinanza del TAR sulla Città metropolitana, sulle conseguenze nefaste di quanto avvenuto negli ultimi anni, con il caos amministrativo causato, per non dire voluto, dalla Regione che ha avuto un impatto fortemente negativo sulla capacità di spesa, sui servizi e sulla possibilità di sviluppo e progettualità per tutta l'area metropolitana". A dichiararlo è il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, commentando l'articolo pubblicato oggi su "Il Sole 24 ore" con la classifica delle città italiane in base alla qualità della vita.

"Siamo soddisfatti - ha concluso Orlando - del miglioramento sul fronte dell'ambiente e dei servizi (grazie alla ZTL, al miglioramento del trasporto pubblico col Tram e ai servizi condivisi, alle pedonalizzazioni e agli interventi organici in zone critiche della città da Ballarò allo Zen, da Danisinni a Brancaccio) e su quello della sicurezza (che unisce repressione e controllo a prevenzione). Pesa come un macigno su tutte le città italiane, e specie meridionali e siciliane, la disoccupazione legata alla grave crisi economica iniziata nel 2008. Disoccupazione che, è vero, cresce a Palermo del 10%, ma cresce ANCHE DEL 300% SECONDO I DATI ISTAT in altre grandi città come Torino, Messina, Bologna e Catania".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!