Comitato Economico e Sociale UE, tirocini da oltre 1000 euro al mese

Sono suddivisi in esperienze a lungo o a breve termine, nell'ambito della consulenza. I dettagli e le modalità di candidatura

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/08/2018 - 12:56:10 Letto 360 volte

Il Comitato Economico e Sociale (ESC) organizza tirocini a lungo e breve termine, rispettivamente di cinque mesi nel primo caso e da uno a tre mesi nel secondo. L'ESC è un ente che opera nel settore della consulenza per offrire ai partner economici e sociali dell'Europa (come datori di lavoro, sindacati, rappresentanti di piccole imprese, associazioni di agricoltori, consumatori) la possibilità di esprimere formalmente la loro opinione sulle politiche dell'Unione Europea. E' prevista una retribuzione di circa 1170 euro al mese.

Gli obbiettivi principali del tirocinio sono i seguenti:

completare ed applicare concretamente le conoscenze acquisite dal tirocinante durante il corso di studio/lavoro;

fornire al tirocinante una conoscenza pratica del lavoro svolto nei vari settori dell'ESC;

permettere al tirocinante di acquisire esperienza attraverso i numerosi contatti che si stabiliscono durante il lavoro quotidiano.

Le aree prioritarie di interesse dell'ESC sono:

Lavoro di consulenza, Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente, Unione Economica e Monetaria e Coesione Economica e Sociale, Occupazione, Affari Sociali e Cittadinanza, Relazioni Esterne, Il Mercato Unico, Produzione e Consumo, Trasporto, Energia, Infrastrutture e Società dell'Informazione.

Altre aree: Presidenza e gruppi ("Impiegati", "Lavoratori" e "Interessi vari"), Rapporti con organismi che operano nel settore socio-occupazionale, Direzione per gli Affari Generali, Risorse umane e finanziarie, Traduzione, Tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni, Comunicazione, stampa.

Il tirocinio a lungo termine è retribuito e preve scadenze per la candidatura a inizio gennaio e fine marzo, mentre quello a breve termine non è retribuito e non ha alcuna scadenza prefissata. E' possibile iscriversi fino al 30 settembre.

Tutte le informazioni specifiche per la candidatura sono disponibili alla pagina dedicata sul sito del Comitato Economico e Sociale (in inglese).

Fonte: Associazione InformaGiovani

