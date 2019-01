Unieuro in sicilia

Commercio, Unieuro sbarca in Sicilia

Unieuro sbarca in Sicilia acquisendo per 17,4 milioni di euro, 12 punti vendita in Sicilia attualmente appartenenti a Pistone.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/01/2019 - 13:59:38 Letto 406 volte

Unieuro, il distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici, sbarca in forze in Sicilia acquisendo per 17,4 milioni di euro, 12 punti vendita in Sicilia attualmente appartenenti a Pistone, uno dei maggiori soci del gruppo d’acquisto Expert operanti in Italia, con sede a Carini.

Con una superficie di vendita complessiva pari a oltre 25.000 mq, i negozi sviluppano un fatturato di circa 140 milioni di euro.

«È la più importante acquisizione da quando ci siamo quotati in Borsa - spiega in una nota Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro - L’espansione nell’isola è peraltro solo all’inizio e stiamo già valutando nuove opportunità di crescita che rendano ancor più capillare la nostra presenza».

