Compagnia aerea Volotea: 250 assunzioni

Per l'area Pilots si cercano A319 First Officer; B717 Captains; etc. Inoltre la Compagnia Volotea offre percorsi di stage per Crew Control Internship ed altre posizioni...

Volotea è una compagnia aerea “low cost” fondata in Spagna nel 2011 da Carlos Munoz e Lazaro Ros, i quali nel 2004 avevano creato un’altra compagnia aerea low cost la Vueling Airlines, che oggi è la terza in Europa per volume di passeggeri. Volotea, che ha basi operative anche in Italia oltre che in Francia, Spagna, Grecia dispone di una flotta di 32 aeromobili tra Airbus A319 e Boeing 717.

Dal 2012, anno dell’inizio delle sue attività, ha trasportato oltre 14 milioni di passeggeri in tutta Europa e nel 2018 arriverà ad operare in 78 città di medie e piccole dimensioni in 13 Paesi europei: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Albania, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda e Lussemburgo con 293 collegamenti. I 2 fondatori di Volotea aspirano a farla diventare la compagnia aerea di riferimento nei collegamenti tra le piccole e medie città europee offrendo voli diretti a prezzi competitivi.

Per il 2018 la Compagnia ha intenzione di ampliarsi con l’apertura di 58 nuove rotte per le quali effettuerà nuove assunzioni, infatti avrà bisogno di 250 nuove risorse. Le figure ricercate riguardano assistenti di volo, piloti e anche personale tecnico e saranno inseriti in diverse aree della compagnia: si cercano Cabin Crew; per l’area Staff si cercano MCC Duty Engineer; Business Development Director; Groups & Tour Operators Specialist; etc.

Per l’area Pilots si cercano A319 First Officer; B717 Captains; etc. Inoltre la Compagnia Volotea offre percorsi di stage per Crew Control Internship ed altre posizioni. Per tutte le figure un requisito importante è la conoscenza di una o più lingue. Per candidarvi potete cliccare qui

Fonte: http://www.suntini.it/diariolavoro_volotea.html

