Comune di Palermo, assume team esperti junior strategie piano ambientale energia sostenibile e clima

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/07/2020 - 12:04:47 Letto 362 volte

E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune (www.comune.palermo.it) l'avviso per la selezione di un Team di esperti junior per le analisi e le strategie del Piano Ambientale per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).

Il team andrà a supportare il lavoro del "Energy manager" che sarà selezionato con un'altra apposita procedura già avviata (https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=1&id=28246).



La selezione dei candidati per i profili ricercati avverrà sulla valutazione dei titoli nel CV. Due sono i profili professionali richiesti: "esperto junior in analisi di contesto" ed "esperto junior in studi di fattibilità e pianificazione strategica". Sarà possibile candidarsi per entrambi i profili specificando per ciascuno di essi i requisiti preferenziali le esperienze e le competenze pertinenti.



Il compenso lordo complessivo previsto per l'espletamento delle attività oggettodell’avviso, per ciascun profilo, è di complessivi 11.186,75 euro, in funzione dell'effettivo impegno condiviso. L'avvio delle attività è previsto nel mese di settembre 2020.



Ai fini della manifestazione di interesse, il candidato dovrà inviare, a pena di esclusione:- la domanda di partecipazione allegata al presente Avviso, debitamente sottoscritta e corredata da copia di un documento d'identità del candidato in corso di validità;- un curriculum vitae di estensione massima di 8 pagine che dettagli le esperienze maturate e i titoli di studio, comprensivi delle votazioni ottenute.La manifestazione di interesse deve essere trasmessa via PEC al Servizio Ambiente alrecapitoambiente@cert.comune.palermo.it, entro e non oltre leore 12:00 del 31 agosto 2020, con la menzione, nell'oggetto, del profilo per il quale si fa domanda e del seguente codice “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Selezione di un Team di esperti junior per le analisi e le strategie del Piano Ambientale per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) Avviso per collaborazione professionale)”

