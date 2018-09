Lavoro

Conad cerca diplomati e laureati

Conad è alla ricerca di persone da inserire presso le sedi in Italia come addetti vendita per diversi reparti (salumeria, surgelati, pescheria, macelleria, gastronomia, …), capi reparto, farmacisti ed altre figure.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/09/2018 - 11:00:58 Letto 377 volte

Nel 1962 viene costituito a Bologna Conad (Consorzio Nazionale Dettaglianti), la più grande organizzazione in Italia leader nel canale dei supermercati, formata da imprenditori indipendenti del commercio al dettaglio.

Conad è formata da 14 gruppi d’acquisto a cui fanno capo 420 soci dettaglianti ed opera attraverso otto grandi gruppi cooperativi, centri di acquisto e di distribuzione in tutta Italia. Lo scopo del consorzio è quello di organizzare in comune i rifornimenti e gli acquisti di prodotti alimentari, bevande e beni di consumo.

Tra gli anni 80 e 90 Conad raggiunge i primi posti in Italia nella rete vendite moderna, grazie all’apertura di oltre 200 supermercati; nel 2005 apre il primo distributore di carburanti e, l’anno successivo, inaugura presso i propri ipermercati le prime Parafarmacie.

Oggi possiede oltre 3 mila punti vendita, 108 parafarmacie, 36 distributori di carburante, etc. Lo slogan pubblicitario di Conad “Persone oltre le cose” significa proprio questo: non puro assortimento di merci in vendita, ma persone che rispondono con professionalità ed empatia alle esigenze di chi entra nei supermercati.

Infatti Conad è alla ricerca di persone con predisposizione al lavoro di gruppo, disponibilità e flessibilità al lavoro su turni (anche nei giorni festivi e nei weekend) e orientamento al cliente, da inserire presso le sedi in Italia come addetti vendita per diversi reparti (salumeria, surgelati, pescheria, macelleria, gastronomia, …), capi reparto, farmacisti ed altre figure.

Per avere ulteriori informazioni sulle posizioni aperte e candidarvi potete cliccare qui

Fonte: http://suntini.it/diariolavoro_conad.html

