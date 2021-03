concorsi pubblici

Concorsi 2021: in arrivo 4.536 posti pubblici

Sono 4.536 i prossimi posti da destinare a concorso nel 2021 nelle amministrazioni centrali e negli enti pubblici non economici.

Pubblicata il: 02/03/2021

Sono 4.536 i prossimi posti da destinare a concorso nel 2021 nelle amministrazioni centrali e negli enti pubblici non economici. Lo indica il ministero della Pa, spiegando che in base ai più recenti fabbisogni comunicati sono 4.000 le unità di personale diplomato di Area II destinate alle amministrazioni centrali.

Il Dipartimento della Funzione pubblica bandirà una selezione per 250 funzionari di area III per il ministero dei Beni culturali. Per Agid e ministero dell'Economia, 101 funzionari informatici e 93 collaboratori amministrativi. Per il ministero delle Infrastrutture saranno reclutati 80 tra ingegneri, architetti e geologi.

Fonte: Ansa

