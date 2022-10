concorsi

Concorso Amap: 58 assunzioni a tempo indeterminato

Bando di concorso Amap per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 58 lavoratori/lavoratrici.

E' stato pubblicato sul portale aziendale www.amapspa.it è in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 58 lavoratori/lavoratrici da inquadrare in quattro distinti profili.

Si tratta in particolare di selezioni per:

16 addetti alla conduzione e manutenzione di impianti di depurazione e potabilizzazione delle acque;

35 addetti a distribuzione/lavori/manutenzione delle reti idriche;

5 elettricisti;

2 autisti di mezzi pesanti - escavatoristi.

Per ciascuna selezione sono previsti dei requisiti di accesso minimi comuni, fra cui la maggiore età, l’idoneità fisica, l’assenza di incompatibilità o conflitto d’interesse, la patente di guida B (C-E + CQC per gli autisti).

Sono poi previsti requisiti specifici legati alle mansioni che si sarà chiamati a svolgere.

Le selezioni si svolgeranno tramite valutazione del curriculum, che deve obbligatoriamente essere trasmesso in formato europeo come da modello Europass, e con una prova orale/pratica. Quest’ultima avrà un peso di 70 punti su un massimo di 100.

La valutazione dei CV si baserà sul possesso di titoli di studio superiori a quello minimo di accesso (il diploma di scuola media inferiore), sull’esperienza lavorativa pregressa in mansioni analoghe, sulla formazione/abilitazione professionale congruente con il profilo richiesto.

Va notato che per ciascun profilo specifico sono richiesti requisiti di accesso minimi ulteriori, legati agli anni di esperienza pregressa o al possesso di determinate qualifiche e certificazioni.

Per tutte le figure professionali, la retribuzione iniziale sarà quella prevista dal 3° livello del Contratto collettivo del settore acqua-gas.

La scadenza per la ricezione delle candidature è fissata al prossimo 28 novembre.

Qualora il numero di candidati fosse eccesivo, al fine di accelerare i tempi di valutazione dei CV e la selezione complessiva, AMAP potrà organizzare una prova pre-selettiva, con criteri già fissati nel bando, tramite quiz di cultura generale, logica e legati alle mansioni specifiche da svolgere.

