Concorso Coesione Sud, online la graduatoria per 2800 tecnici

Pubblicata la graduatoria dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso per 2800 tecnici che permetterà di immettere negli uffici territoriali del Sud personale a tempo determinato.

28/05/2021

“E' stata pubblicata la graduatoria dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso per 2800 tecnici che permetterà di immettere negli uffici territoriali del Sud personale a tempo determinato”. Lo annuncia la deputata alla camera del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo.

L'elenco è consultabile sulla piattaforma “Step One” di Formezpa. Sono 8.582 i candidati definitivamente ammessi alla prova scritta per ciascuno dei cinque profili messi a bando: esperto amministrativo giuridico; esperto in gestione, rendicontazione e controllo; esperto tecnico; esperto in progettazione e animazione territoriale; analista informatico.

“Per le prossime assunzioni - afferma Alaimo - abbiamo chiesto come Movimento 5 Stelle la modifica dei bandi e dei requisiti di accesso, per permettere anche ai giovani neolaureati e senza esperienza professionale di poter accedere alle prove selettive”.

Le prove scritte si svolgeranno dal 9 all’11 Giugno 2021, presso le 6 sedi regionali individuate.

Per maggiori info http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-coesione-sud-via-prove-scritte-sei-sedi-regionali

