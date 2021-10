Concorso INPS

Concorso INPS 2021 per 1858 posti: bando online

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso pubblico INPS 2021 per 1858 consulenti protezione sociale.

05/10/2021

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 78 del 1° ottobre 2021 il tanto atteso nuovo bando di concorso pubblico INPS 2021; il bando di concorso INPS per titoli ed esami, che prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1858 figure di consulente protezione sociale, nel ruolo di personale dell’INPS, area C, posizione economica C1.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, utilizzando la seguente applicazione: https://concorsi.inps.it.

L’invio online della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro le ore 16 del 2 novembre 2021; allo scadere del predetto termine il sistema non permetterà più l'invio del modulo elettronico.

Requisiti per l’ammissione

Alla procedura selettiva di cui al presente bando possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto indicati.

Laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline:

finanza (LM-16 o 19/S),

ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S),

relazioni internazionali (LM52 o 60/S),

scienze dell’economia (LM-56 o 64/S),

” della politica (LM-62 o 70/S),

” delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S),

” economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S),

” economico aziendali (LM-77 o 84/S),

” per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o 88/S),

” statistiche (LM-82),

metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi (LM 48/S),

statistica demografica e sociale (90/S),

” economica finanziaria ed attuariale (91/S),

” per la ricerca sperimentale (92/S),

scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83),

servizio sociale e politiche sociali (LM-87),

programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S),

sociologia e ricerca sociale (LM-88),

sociologia (89/S),

metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S),

studi europei (LM-90 o 99/S),

giurisprudenza (LMG-01 o 22/S),

teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S).

ovvero diploma di laurea (DL) secondo il “vecchio ordinamento” corrispondente ad una delle predette lauree magistrali (DM 9 luglio 2009 MIUR). Infine per i titoli conseguiti all’estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o che siano ad essi equiparati con DPCM (art. 38 del D.lgs. n.165/2001 – art. 2 del d.P.R. n.189/2009);

Altri requisiti soggettivi

cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero appartenenza a una delle tipologie previste dall’art.38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;

non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego.

Come fare la domanda

Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di pin INPS oppure SPID (Sistema pubblico di identità digitale) oppure CNS (Carta nazionale dei servizi) oppure CIE (carta identità elettronica), compilando l’apposito modulo ed utilizzando la specifica applicazione disponibile all’indirizzo internet www.inps.it.

Scadenza Concorso

L’invio on-line della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16.00 del 2 novembre 2021. In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza si intende espressamente prorogato al giorno successivo non festivo.

Dopo l’invio della candidatura online, il candidato deve stampare la domanda protocollata, firmarla e consegnarla nel luogo e nel giorno stabilito per lo svolgimento della prima prova

scritta, o dell’eventuale prova preselettiva, pena l’esclusione dal concorso.

Nella domanda si dovrà indicare, oltre ai vari dati personali richiesti, anche la propria PEC per le future comunicazioni. In tal senso il candidato ha l’obbligo di comunicare – a mezzo PEC all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it – successive eventuali variazioni della suddetta PEC.

Le prove d’esame

Il Concorso INPS 2021 per 1858 posti prevede due prove scritte e una prova orale.

Prova preselettiva: Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 25.000, l’INPS effettuerà una preselezione dei candidati; la prova preselettiva consiste in quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale.

In ogni caso la sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte, ovvero dell’eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet dell’INPS all’indirizzo www.inps.it nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione” sottosezione ”Concorsi” e in Gazzetta Ufficiale.

Quindi il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove scritte, qualunque ne sia la causa, è escluso dal concorso.

Prima prova scritta: La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: bilancio e contabilità pubblica;pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale; diritto amministrativo e costituzionale; diritto del lavoro e legislazione sociale.

La prova è valutata in trentesimi e la superano i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.

Seconda prova scritta: La seconda prova scritta consiste poi in una serie di quesiti a risposta multipla nelle seguenti materie: scienza delle finanze; economia del lavoro; elementi di economia politica; diritto civile; elementi di diritto penale.

La prova è valutata in trentesimi e la superano i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.

Valutazione dei titoli

Successivamente si passerà alla valutazione dei titoli dei candidati che passeranno le prove scritte, con attribuzione di un punteggio massimo di 9 punti.

Prova orale: Infine l’ultima prova consisterà in una prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte.

La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell’INPS e comunicati tramite PEC, almeno 20 giorni prima della data della prova stessa. Pertanto il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato motivo è escluso dal concorso.

La valutazione finale è espressa in trentesimi e superano la prova i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.

Bando Concorso INPS 2021 - 1858 posti

