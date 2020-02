lavoro

Concorso Ministero della Giustizia 2020: in arrivo bando per 4mila posti

Le figure ricercate sono cancellieri, direttori amministrativi, addetti a tempo determinato, ecc..

Il Ministero della Giustizia cerca personale: in tutto sono circa 4mila le assunzioni previste per il 2020, per diplomati e laureati.

Le figure richieste sono cancellieri, funzionari, assistenti giudiziari e direttori amministrativi, da inserire nei tribunali italiani.

I bandi saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale nei mesi di aprile-maggio 2020.

Concorsi Ministero della Giustizia, le figure ricercate

2.700 cancellieri esperti con diploma: l’uscita del bando e la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è attesa in primavera. Il cancelliere esperto è un collaboratore del magistrato degli uffici del ministero della Giustizia. Tra i suoi compiti ci sono la redazione e sottoscrizione dei verbali, l’assistenza al magistrato nell’attività istruttoria o nel dibattimento, il rilascio di copie conformi e di ricezione di atti, anche in modalità telematica.

Prevista anche l’assunzione – mediante scorrimento di graduatorie di altri soggetti istituzionali o mediante concorso – di 40 dirigenti, 308 funzionari tecnici laureati (tecnici, informatici, contabili, statistici), e di circa altri 150 funzionari giudiziari.

Quale titolo di studio bisogna possedere per partecipare?

Per accedere alla figura professionale del cancelliere esperto sarà necessario il diploma di maturità.



Inoltre, sarà richiesta la conoscenza di una lingua straniera e dimestichezza con l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse.

