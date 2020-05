concorso docenti

Concorso scuola, atteso vertice del Governo

La riunione dovrà sciogliere il nodo delle assunzioni dei docenti, su cui non c'è ancora accordo nella maggioranza.

22/05/2020

Atteso per oggi il vertice tra governo e maggioranza sul decreto scuola, slittato ieri sera per il protrarsi del Consiglio dei ministri. La riunione dovrà sciogliere il nodo delle assunzioni dei docenti, su cui non c'è ancora accordo nella maggioranza.

La ministra dell'Istruzione e M5S vorrebbero convocare i concorsi inserendo una clausola d'emergenza. Si accederebbe alle assunzioni in base alle graduatorie, se non si potessero tenere i concorsi a causa del coronavirus.

Parte del Pd e Leu vorrebbero il rinvio delle prove. Intanto, Azzolina sulla chiusura delle scuole ribadisce: "Una decisione condivisa, sofferta, ma responsabile".

