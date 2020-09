concorso scuola

Concorso straordinario per la scuola, la partenza è prevista per il 22 ottobre

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/09/2020 - 11:57:20 Letto 389 volte

E' il 22 ottobre la data scelta dal ministero dell'Istruzione per iniziare la prova del concorso straordinario per la scuola. E' quanto è emerso al termine dell'incontro tra i sindacati e il ministero. Le prove si terranno fino al 9 novembre. Il concorso straordinario, che mette in palio 32 mila posti per i precari che hanno svolto almeno tre anni di servizio, ha visto la presentazione di 64 mila domande.

La partenza del concorso è prevista per il 22 ottobre per poi proseguire nelle settimane successive. La prova del concorso sarà composta da cinque quesiti a risposta aperta e da un quesito in lingua inglese. La prova avrà una durata di 150 minuti. Domani il bando sarà in Gazzetta Ufficiale.

Sono inoltre stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature per le commissioni, il problema è come svolgere in sicurezza un concorso con tanti candidati. I sindacati hanno sollevato dubbi che riguardano principalmente la sorveglianza, le sanificazioni e i rischi che l'operazione imponente di realizzazione del concorso inevitabilmente comporta.

