Natale

Confcommercio: Per i regali di Natale la spesa cala del 18%

Secondo le previsioni dell'ufficio studi di Confcommercio, per i regali di Natale si spenderanno in Italia 7,3 miliardi quest'anno, il 18% in meno rispetto allo scorso anno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/11/2020 - 14:04:39 Letto 374 volte

Per i regali di Natale si spenderanno in Italia 7,3 miliardi quest'anno, il 18% in meno rispetto allo scorso anno, secondo le previsioni dell'ufficio studi di Confcommercio. E solo il 74% dei consumatori farà regali, il minimo mai registrato in questa analisi, in "forte riduzione" dal quasi 87% del 2019.

"Tredicesime più leggere, incertezza economica e restrizioni derivanti dalla pandemia frenano i consumi delle famiglie a dicembre con un calo del 12% rispetto all'anno scorso. Ma - afferma l'ufficio studi - la voglia di reagire alla crisi c'è: chi può spenderà per i regali una cifra solo un po' più bassa di quella dello scorso anno (164 euro a testa conto i quasi 170 del 2019)". I consumi di dicembre e del Natale, nell'anno del Covid, con un calo del 12% rispetto al 2019 rappresentano comunque "una piccola ripresa dopo la tragedia" visto che l'intero 2020 vede una riduzione del 15%, secondo il direttore dell'Ufficio Studi Confcommercio, Mariano Bella.

Dicembre, che per i consumi commercializzabili vede ridursi il suo valore economico da 81 a 73 miliardi, "resta comunque il mese più importante dell'anno, e potrebbe valere ancora di più se ci fossero condizioni più favorevoli di contesto e di fiducia: molti italiani potrebbero spendere le risorse involontariamente accumulate durante il lockdown per mancanza oggettiva di opportunità di consumo", afferma Confcommercio. La confederazione si aspetta "una reazione vitale per l'oggi e una promessa per il futuro: come già accaduto nel terzo trimestre dell'anno, le famiglie sono pronte a fare la loro parte, quando la fiducia migliorerà".

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!