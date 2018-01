statali

Congedi per genitori, ferie e tutela per le donne: il nuovo contratto degli statali

Orari flessibili, ferie solidali, welfare per i figli, congedi per chi diventa genitore e per le donne vittime di violenza.

Orari flessibili, ferie solidali, welfare per i figli, congedi per chi diventa genitore e per le donne vittime di violenza. Sono alcune delle novità del contratto degli statali che guarda con attenzione al mondo delle donne e più in generale a quello della famiglia.

Arrivano tra l'altro i giorni di riposo per il matrimonio anche nelle unioni civili tra persone dello stesso sesso e c'è anche un ampliamento delle tutele per chi è sottopostoa terapie salvavita e subisce gli strascichi di certi trattamenti.

