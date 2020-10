Conte: ''Sud avamposto rilancio, fiscalità di vantaggio per 10 anni''

fiscalitÓ di vantaggio

Conte: ''Sud avamposto rilancio, fiscalitÓ di vantaggio per 10 anni''

Da giovedý al sud Ŕ entrata in vigore la ''fiscalitÓ di vantaggio''. Giuseppe Conte: ''Ci siamo giÓ predisposti con l'a commissione Ue, questa misura deve essere duratura''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/10/2020 - 00:04:18 Letto 426 volte

"Da questo palco si sono sentite molte lodevoli intenzioni, molti apprezzabili propositi che però si sono scontrati con la dura realtà del Sud, che ha visto il Sud allontanarsi ancor di più dalla vita produttiva del Paese. Allora perché oggi deve essere cambiato qualcosa? Oggi ci sono le condizioni per realizzare finalmente una svolta. E il motivo è che non è mai successo che si sia offerta a noi un'occasione unica non solo di incidere sul divario Nord-Sud ma per fare del Sud l'avamposto del rilancio dell'Italia intera". Lo dice il premier Giuseppe Conte alla Fiera del Levante "I 209 miliardi del Recovery Fund sono senza precedenti, poi ci sono i fondi di sviluppo e coesione, quelli strutturali e i fondi del programma React Eu", aggiunge.



"Da giovedì qui al sud è entrata in vigore la "fiscalità di vantaggio". E' una misura concreta, importante, che trae origini non da un incentivo o da un favore ma dalla constatazione che fare impresa al sud è più complicato. Con la riduzione del costo del lavoro, che non intaccherà il potere d'acquisto dei lavoratori, creiamo la premessa perché le imprese del Sud possano recuperare il gap competitivo. E, ci siamo già predisposti con l'a commissione Ue, questa misura deve essere duratura, il nostro orizzonte è decennale e di una misura progressiva".

"A breve vareremo un ulteriore decreto per sostenere difficoltà di capitalizzazione delle grandi imprese, anche con strumenti obbligazionari".

"Nelle prossime ore firmerò il decreto per individuare i cantieri oggetto del decreto semplificazioni, nominando commissari incaricati di accelerare i tempi".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!