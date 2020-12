Recovery Fund

Conte sul Recovery Fund: ''Confidiamo di poter superare il veto di Polonia e Ungheria''

''Siamo nelle ultime ore: c'è stato qualche segnale di avvicinamento e sarebbe importante sbloccare 209 miliardi di euro che servono alla comunità nazionale'', dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

"Siamo in dirittura finale. Confidiamo di poter superare il veto di Polonia e Ungheria per il Recovery Fund. Siamo nelle ultime ore: c'è stato qualche segnale di avvicinamento e sarebbe importante sbloccare 209 miliardi di euro che servono alla comunità nazionale. Confidiamo di farlo in queste ore". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, arrivando al Consiglio Europeo a Bruxelles.

"Oggi e domani - ha aggiunto - saranno giornate dense. Ieri c'è stato un passaggio parlamentare che ha sancito la coesione delle forze di maggioranza, un passaggio che dà un chiaro mandato a partecipare al Consiglio Europeo per completare la riforma del Mes".

"E soprattutto - sottolinea il premier - in prospettiva futura, per giocare un ruolo da protagonista per la Conferenza sul futuro dell'Europa".

"Nella stagione che si aprirà l'Italia potrà esprimere la sua energia innovatrice, dando nuova linfa al sogno europeo", conclude.

