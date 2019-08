lavoro

COOP assume diplomati e laureati

L'azienda è alla ricerca di: addetti vendita, responsabili di negozio, capi reparto, coordinatori amministrativi...

COOP è alla ricerca di decine di figure diplomate e laureate da inserire come addetti vendita, responsabili di negozio, capi reparto, coordinatori amministrativi ed altre mansioni per i supermercati e gli ipermercati presenti in tutta Italia, che vengono gestiti attraverso un insieme di cooperative, appunto COOP (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori).

COOP ricerca persone dinamiche, motivate, flessibili, con orientamento al cliente, capacità organizzative e di coordinamento, in grado di organizzare il proprio gruppo e il proprio reparto.

Coop Italia è un sistema di 130 cooperative di consumatori che gestiscono una rete di 1.425 punti vendita (tra supermercati, ipermercati, discount ed altro) diffusi in tutta Italia e ha il compito di elaborare politiche e strategie di marketing e comunicazione unitarie, di ottimizzare gli acquisti, di definire i Prodotti a Marchio e di controllare costantemente la loro qualità.

Anche il consumatore rappresenta una figura importante per la cooperativa e infatti viene tutelato sotto tutti i punti di vista attraverso l’alta qualità dei prodotti in vendita.

