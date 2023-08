lavoro

CPL CONCORDIA, assume oltre 250 persone: posti di lavoro anche a Palermo e Catania

Si ricercano profili per sostenere la crescita economica del gruppo e seguire i numerosi nuovi progetti. Posizioni in Sicilia: Addetto/Addetta di Cantiere (Palermo), Addetto/Addetta manutenzione Elettrica (Catania), Sales Manager in Sicilia, Tecnico di Commessa (Catania).

Pubblicata il: 10/08/2023

CPL CONCORDIA, Società Cooperativa Italiana, leader nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi energetici, in particolare nella Cogenerazione, Gas Metano, Acqua e nei processi di telecontrollo e billing, dopo aver chiuso la prima fase della campagna di recruiting nazionale, volta a rafforzare tutte le divisioni del Gruppo, con l’inserimento di oltre 220 nuove risorse a luglio 2023, comunica l’avvio di una seconda fase che punta a reperire altre 250 nuove persone entro fine anno, per tutte le principali sedi italiane, che vanno da Melegnano, ad Arezzo, Bari, Bologna, Concordia (Modena), Fano, Sant’Omero, Nola, Roma, Padova e Ravenna.

La ricerca e selezione del personale è effettuata in base a criteri di oggettività, trasparenza e pari opportunità. I processi di reclutamento e di selezione sono strutturati e gestiti con lo stesso rigore per tutte le tipologie di personale chiamato a ricoprire posizioni lavorative nei diversi ambiti aziendali. Nell’attività di reclutamento vengono considerate le esperienze ed i requisiti professionali maturati nella carriera dei candidati valorizzando, ove opportuno, l’appartenenza al territorio e alle comunità locali, in linea con quanto espresso nella missione della Cooperativa.

Giovani potenziali senza esperienza vengono selezionati sulla base del percorso di studio e della motivazione a costruirsi un profilo professionale in linea con quanto CPL può offrire per lo sviluppo del capitale umano.

Per quanto riguarda le politiche di assunzione, CPL CONCORDIA si rifà al suo codice etico: pari opportunità a tutti i candidati e le candidate senza discriminazioni o favoritismi legati a criteri quali età, genere, orientamento affettivo, stato di salute, disabilità, neurodiversità, origine etnica, colore della pelle, nazionalità, convinzioni politiche, fede religiosa, cultura, affiliazione sindacale, stato civile o qualunque altra caratteristica personale: dalle assunzioni, ai termini e alle condizioni d’impiego, alle variazioni fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

A supporto della campagna di Recruiting, CPL CONCORDIA ha avviato importanti partenariati col mondo della scuola e dell’università. Attraverso tirocini formativi, finanziamento attività laboratoriali, borse di studio, testimonianze formative, eventi di orientamento al lavoro ed alla scelta scolastica, l’azienda conta di contribuire alla riduzione del mismatch. Sono stati altresì organizzati corsi di formazione rivolti ai disoccupati, finalizzati all’assunzione.

Sara Saltini, Direttore Sviluppo Organizzazione e Competenze di CPL Concordia ha commentato: “I dipendenti sono la risorsa più importante di CPL e stiamo investendo tanto sullo sviluppo e la Valorizzazione delle competenze. Supportiamo lo sviluppo attraverso programmi di apprendimento basati sull’ affiancamento, corsi di formazione e crescita professionale continua. Riteniamo che investire nel miglioramento costante delle competenze e delle conoscenze contribuisca a favorire la produttività, la motivazione e la soddisfazione lavorativa. Stiamo implementando un sistema di valutazione delle competenze e delle performance che attraverso sistemi di monitoraggio e feedback regolari ci permetterà di consolidare i punti di forza e supportare le aree di miglioramento dei nostri dipendenti, promuovendo lo sviluppo individuale in ottica di raggiungimento degli obiettivi aziendali. Attenzioniamo inoltre il coinvolgimento e la motivazione delle nostre risorse sia attraverso indagini di clima che colloqui 1 to 1 programmati con HRBP. Attuiamo politiche di welfare e incentivazione oltre che a iniziative ricreative e di socializzazione promuovendo l’impegno dei dipendenti per migliorare la soddisfazione lavorativa e ridurre il turn over”.

