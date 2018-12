lavoro

Credem ricerca 150 giovani diplomati e laureati

Banca Credem è sempre alla ricerca di personale, tra i quali anche 150 giovani in possesso di diploma o di laurea in discipline economiche, giuridiche e scientifiche da inserire inizialmente come operatori di sportello.

Banca Credem è sempre alla ricerca di personale giovane con voglia di mettersi in gioco, passione ed energia e desiderosi di costruire la propria professionalità con determinazione, con voglia costante di imparare, crescere e migliorare per raggiungere gli obiettivi individuali e di gruppo.

Sul sito della banca sono presenti diversi annunci di lavoro, tra i quali anche 150 giovani in possesso di diploma o di laurea in discipline economiche, giuridiche e scientifiche da inserire inizialmente come operatori di sportello, in seguito come gestori di clienti privati e clienti small business nel settore commerciale e, infine dopo una successiva crescita manageriale, come direttori di filiale.

L'istituto bancario investe molto sulle persone, per questo motivo i nuovi assunti saranno affiancati dai colleghi senior, i quali dovranno accompagnarli in un percorso di tutorship durante la fase di apprendimento del nuovo lavoro.

Credem, una tra le più importanti banche private italiane, è stata fondata nel 1910 da un gruppo di imprenditori reggiani, oggi è presente su quasi tutto il territorio nazionale con 600 filiali e con oltre 5.800 dipendenti, che offrono ai propri clienti servizi di phone ed internet banking e soluzioni evolute che coniugano ai massimi livelli di innovazione tecnologica le esigenze di velocità e sicurezza delle transazioni.

Per verificare tutte le figure ricercate e candidarvi potete cliccare qui

Fonte: http://suntini.it/diariolavoro_credem_dic_2018.html

