Crisi del mercato immobiliare: tavola rotonda a Palermo su strategia e rilancio

Tavola rotonda dal titolo ''Gestione e liquidazione del patrimonio immobiliare in sede esecutiva e concorsuale''.

Pubblicata il: 21/06/2019

La crisi del mercato immobiliare italiano non è finita e se guardiamo all’andamento degli ultimi trimestri, notiamo persino un peggioramento. Oggi, la Confedilizia ha riunito presso il Palazzo Forcella De Seta, al Foro Italico Umberto I, i principali operatori del settore del mercato immobiliare, tra i quali le associazioni dei costruttori e degli agenti immobiliari FIAIP, per discutere dell’incidenza della crisi del comparto immobiliare nell’economia del Paese e per illustrare efficaci misure di rilancio, anche fiscali, per uscire dalla crisi.

Intorno al tavolo, l’Associazione italiana avvocati, co-organizzatrice dell’iniziativa, ha voluto la partecipazione anche degli esponenti di altri ordini professionali e della magistratura, per un confronto tra le diverse prospettive originate dalle singole esperienze professionali al fine di rappresentare un quadro esaustivo della problematica.

Alla tavola rotonda, dal titolo “Gestione e liquidazione del patrimonio immobiliare in sede esecutiva e concorsuale”, hanno partecipato: avv. Giuseppe Cusumano, Ape Confedelizia Palermo; avv. Corrado Sforza Fogliani, Presidente del Centro Studi di Confedilizia; dr. Riccardo Galioto, vice Presidente Ance Giovani Palermo; dr. Antonio Matano, Presidente FIAIP Palermo; dr. Francesco Gallegra, Magistrato Tribunale Palermo; arch. Antonella Armetta, Architetto; ing. Cinzia Desi, Ordine Ingegneri Palermo; avv. Giovanni Campisi, Magistrato Onorario Tribunale Trapani; d.ssa Letizia Russo, Notaio; d.ssa Caterina Greco, Magistrato Tribunale Marsala; avv. Fabio Maggiore, Avvocato del Foro di Palermo; dr. Giovanni Lanza, Ordine Commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Palermo; dr. Giuseppe Garofalo, dottore di ricerca Università Lumsa Palermo.

Il 2018 si è chiuso con un calo medio dei prezzi delle abitazioni italiane, l’Istat ha rilevato un calo medio dello 0,6%. Le abitazioni esistenti hanno perso più valore rispetto a quelle nuove. Infatti, dal 2010 al 2018, secondo gli ultimi dati rilasciati dall’Istat a marzo 2019, i prezzi delle abitazioni esistenti in Italia sono diminuiti del 23,2%. Invece, i prezzi delle abitazioni nuove sono rimasti stabili. Però, considerando anche l’inflazione, anche le abitazioni relativamente nuove hanno perso di valore. Nell’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) le abitazioni esistenti sono l’80% del totale. Di conseguenza, il calo medio dei prezzi delle abitazioni in Italia tra il 2010 e il 2018 è stato del 16,9%. Visto che l’inflazione dal 2010 ad oggi è stata in totale nettamente superiore al 10%, come potere d’acquisto la perdita media dei prezzi delle abitazioni è vicina al 30%.

“Tra le principali cause di crisi della proprietà, vi è l’eccessivo peso della fiscalità – spiega Corrado Sforza Fogliani - che, già con l’introduzione dell’imposta patrimoniale IMU-TASI, ha visto schizzare gli introiti fiscali a 25 miliardi di euro annui e che, solo dopo l’introduzione delle agevolazioni per la prima casa, si è ridotta a 21 miliardi annui. Un peso comunque eccessivo, che deprime l’intero comparto edilizio con una contrazione dei prezzi di compravendita del 4,7% rispetto al biennio precedente e con gravissime ripercussioni sulla situazione generale di crisi economica nazionale”.

Anche il mercato delle locazioni è in crisi, nonostante abbia beneficiato delle misure fiscali, tra le quali principalmente la cedolare secca per i contratti di locazione agevolati per uso abitativo e, da ultimo, per gli esercizi commerciali, ottenuto grazie alla incessante battaglia di Confedilizia per contrastare il peso della tassazione che grava sulla proprietà immobiliare.

“Il disegno di legge sulla manovra economica in discussione in Parlamento – dice Giuseppe Cusumano - molto poco prevede per il rilancio del comparto edilizio e getta un grido di allarme rispetto alla paventata ipotesi di introduzione di un’ulteriore imposta patrimoniale che avrebbe effetti disastrosi sul sistema. Inoltre, la realtà palermitana manca di un adeguato rinnovo dell’Accordo territoriale per la stipula dei contratti di locazione agevolati, ormai risalente al 2009, a causa della ingiustificata interruzione della trattativa da parte di alcune delle associazione dell’inquilinato che pretenderebbero di riportare i canoni della locazione a valori ante-euro, attraverso la pretesa di ridurre le fasce massime di oscillazione, senza, inspiegabilmente, accogliere la disponibilità delle associazioni dei proprietari, tutte compatte sul punto, a ridurre i valori minimi delle fasce di oscillazione che garantirebbero la riduzione dei canoni consentendo la locazione a chi oggi non potrebbe sostenerne il peso economico. Tanto eviterebbe di penalizzare uno strumento che già oggi ha consentito una elevata percentuale di rinegoziazione dei contratti di locazione, mediante aggiustamenti al ribasso, che hanno consentito la diffusione del contratto agevolato, l’accesso alla cedolare secca al 10%, la riduzione dell’IMU del 25%, e dunque un complessivo decremento della pressione fiscale, con indubbi vantaggi sia per proprietari che per inquilini”.

Lo scenario del mercato immobiliare è stato profondamente inciso dall’immissione massiva di immobili provenienti dalle vendite giudiziarie, che hanno ridisegnato i meccanismi di funzionamento del mercato immobiliare stesso e determinato al contempo una crisi delle compravendite sul libero mercato, attesa la concorrenzialità dei prezzi di acquisto offerti alle aste giudiziarie, che attraverso i meccanismi che il rappresentante dell’ordine ha illustrato, può comportare una significativa riduzione del prezzo a base d’asta già dopo i primi falliti esperimenti di vendita.

“Sicuramente la crisi del mercato immobiliare è inconfutabile, i prezzi sono scesi del 50% - dice Antonio Matano - con una tassazione del 45%. Aumentano, invece, gli immobili venduti all’asta che sembrano dare un nuovo impulso al mondo immobiliare. In particolare, gli immobili del capoluogo e della provincia costituiscono un valore riconosciuto anche dal punto di vista storico e monumentale, e rispetto all’anno 2011, nonostante le difficoltà hanno registrato nell’anno 2018 una crescita dei prezzi delle abitazioni, insieme a Bologna, Napoli e Firenze. In alcune zone della Città Metropolitana si è registrato un incremento dei prezzi di circa il 2%, precisamente nelle zone centrali e limitrofe, mentre scendono leggermente i prezzi degli immobili nelle periferie e nei quartieri popolari, dovute in alcuni casi allo scarso stato di manutenzione e di fatiscenza in cui vertono la maggior parte degli immobili”.

Durante il convegno, i tecnici si sono soffermati sull’esame dei criteri di stima del valore degli immobili sottoposti ad esecuzione, mentre il rappresentante dell’Ordine dei commercialisti e degli esperi contabili della provincia di Palermo hanno dedicato un focus specifico alla recente riforma della tassazione degli immobili commerciali con l’applicazione del regime della cedolare secca, ottenuta grazie ad una forte pressione sugli Organi di governo.

A concludere i lavori un esponente del mondo accademico che ha affrontato il tema, molto controverso in giurisprudenza, della validità dei contratti di mutuo fondiario in caso di sforamento del limite di finanziabilità previsto dal Testo unico bancario. Un tema di stringente attualità, cui potrebbe conseguire un effetto impattante per il sistema delle garanzie del credito bancario, ove venisse confermata la tesi della nullità del contratto e delle garanzie ipotecarie, come affermato da un recente orientamento della Corte di Cassazione, che allo stato non ha fatto breccia sulla giurisprudenza di merito.

