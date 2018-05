voli

Da domani al via la nuova rotta Palermo-Ancona

Domani verrà inaugurata la nuova rotta Palermo-Ancona, operata in esclusiva dalla compagnia aerea low cost Volotea.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/05/2018 - 15:48:46 Letto 319 volte

La nuova tratta avrà 2 frequenze settimanali, ogni martedì e sabato per un totale di oltre 11.700 posti in vendita. E sempre domano il vettore ha confermato il ripristino della tratta per Cagliari. Salgono così a tre le destinazioni da e per Ancona raggiungibili a bordo degli aeromobili della low cost, con la conferma del volo per Catania 7 giorni su 7 per il periodo estivo.

L'amministratore unico di Aerdorica, società di gestione dell'Aeroporto delle Marche, Federica Massei sottolinea "il trend positivo da sempre ottenuto dai voli operati da Volotea dal nostro scalo e i numeri raggiunti. Proprio l'alto tasso di gradimento ha fatto sì che Volotea abbia aggiunto alla rosa delle destinazioni da Ancona anche la rotta per Palermo".

“Siamo orgogliosi di inaugurare la nuova rotta Palermo-Ancona - commenta Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea - che incrementerà i flussi di viaggiatori sia business sia leisure in entrambe le città. Non va dimenticato che a Palermo, dove abbiamo investito davvero tanto a livello locale durante i 5 anni passati e dove abbiamo creato circa 50 posti di lavoro, quest’anno scendiamo in pista con ben 6 nuove rotte: oltre al volo per Ancona ci sono infatti anche i collegamenti per Lione (già operativi), Bilbao (dal 26 giugno), Rodi, Spalato (entrambi disponibili dal 27 giugno), e Zante (disponibile dal 26 luglio). Un totale di 25 destinazioni, 19 delle quali operate in esclusiva per connettere Palermo con un numero maggiore di destinazioni, con voli sempre diretti, comodi e veloci. Allo stesso tempo, stimiamo di poter potenziare il flusso turistico incoming verso Palermo, una città dall’alto potenziale turistico, in grado di offrire cultura, natura e ottimo cibo”.

