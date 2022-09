bollette luce e gas

Decreto Aiuti, verso rateizzazione bollette imprese luce e gas per 6 mesi

Il governo nel nuovo decreto aiuti dovrebbe introdurre la rateizzazione delle bollette per sostenere le imprese.

08/09/2022

Il governo nel nuovo decreto aiuti, il cui ammontare verrà definito nel Consiglio dei ministri dell'8 settembre, dovrebbe introdurre la rateizzazione delle bollette per sostenere le imprese alle prese con i rincari per un periodo di sei mesi. Per compensare i mancati incassi temporanei delle società produttrici, si sta ragionando sulla possibilità di procedere con le garanzie Sace.

Le stesse fonti confermano che nel provvedimento, che dovrebbe aggirarsi tra i 12-13 miliardi, non figurerà la cassa integrazione 'scontata', ovvero una Cig a costi più contenuti del normale per i settori più esposti al caro energia. Nel dl ci sarà la proroga del credito d'imposta al 25% fino a fine anno.

Dopo il Cdm, la roadmap che il governo ha in mente è quella di un passaggio parlamentare già martedì della prossima settimana, per aggiornare gli obiettivi di finanza pubblica, dunque un nuovo Cdm l’indomani, nella giornata di mercoledì, per chiudere la ‘partita’ del nuovo dl sostegni.

Fonte: Adnkronos

