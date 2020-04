coronavirus

Decreto Cura Italia: 3,5 mln di domande arrivate all'Inps

L'Inps ha ricevuto fino ad oggi 3.492.156 domande.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/04/2020 - 16:36:22 Letto 359 volte

L'Inps ha ricevuto, fino alle 12 di oggi, 3.492.156 domande per più di 6,8 milioni di beneficiari delle prestazioni Inps previste dal decreto 'Cura Italia'.

Di queste, specifica l'Inps in una nota, 3.058.726 hanno riguardato l'indennità di 600 euro ai lavoratori autonomi; 190.243 i congedi parentali; 31.480 il bonus baby sitting; 138.007 domande di Cigo per 2.225.971 beneficiari e 73.700 domande di assegno ordinario per 1.299.997 beneficiari.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!