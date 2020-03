Decreto Cura Italia

Decreto Cura Italia, Aiello: ''Provvedimento insoddisfacente. Nessuna tutela per piccole e medie imprese e Partite Iva''

''Governo non oboli ma un intervento sulle banche per bloccare le segnalazioni alla centrale rischi'', è quanto afferma Andrea Aiello, vice presidente della consigliere della V circoscrizione di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/03/2020 - 18:44:20 Letto 458 volte

“Un provvedimento che definire assoluto iniquo e insoddisfacente è soltanto un eufemismo. È impensabile che, alla luce di quello che sta accadendo per l’emergenza da coronavirus, il governo abbia varato un atto che non mira a tutelare le piccole e medie imprese, così come le stesse partite iva”.

È quanto afferma Andrea Aiello, vice presidente della consigliere della V circoscrizione di Palermo, in relazione al provvedimento del Governo che avrebbe stanziato un contributo economico per le partite iva.

“Ciò che andrebbe fatto immediatamente, senza perdersi in oboli una tantum che poco servono, è intervenire direttamente sulle banche chiedendo il blocco delle segnalazioni al Crif (centrale rischi finanziari) che di fatto mettono in ginocchio il tessuto economico di tantissimi commercianti e artigiani impossibilitati poi a chiedere qualsiasi tipo di prestito o mutuo”.

“Questo - ha concluso il vicepresidente della V circoscrizione Aiello - è quello che dovrebbe essere fatto per salvaguardare la vita delle stesse imprese. Altrimenti si rischia di dare un colpo mortale a quella fascia produttiva del Paese che, in questo momento, ha bisogno di risposte concrete e non di sussidi che ribadisco non servono a nulla”.

