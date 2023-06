Decreto Lavoro

Decreto Lavoro, smart working prorogato per fragili e genitori nel privato

Il beneficiario dell'assegno di inclusione con figli under 14 non può rifiutare un ''contratto'' di lavoro entro 80 km di distanza o se raggiungibile in due ore con i mezzi pubblici. Lo prevede un emendamento al decreto lavoro approvato in commissione al Senato.

Il beneficiario dell'assegno di inclusione con i figli under 14 deve accettare, non può rifiutare, un'offerta a tempo indeterminato solo se entro gli 80 km di distanza o se raggiungibile in due ore con i mezzi pubblici.

Lo prevede un emendamento al dl Lavoro approvato in commissione in Senato. Se il beneficiario "attivabile" al lavoro è tenuto ad accettare un'offerta a tempo indeterminato senza limiti di distanza, per il nucleo familiare con figli under 14 la regola degli 80 km o delle due ore vale "anche qualora i genitori siano legalmente separati".

Con un altro emendamento al decreto viene prorogato, fino al 31 dicembre, lo smart working nel settore privato: la norma riguarda i lavoratori fragili e i genitori con figli fino a 14 anni. Per il pubblico è in corso "un approfondimento" per verificare le coperture

Un emendamento al decreto prevede che le domande per l'assegno di inclusione potranno essere presentate "anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'Inps".

