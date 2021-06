decreto reclutamento

Decreto reclutamento, concorsi pubblici in 100 giorni e prime assunzioni per l'attuazione del Recovery plan

Arriva in Consiglio dei ministri, dopo lungo braccio di ferro, il decreto per il reclutamento.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/06/2021 - 09:17:04 Letto 348 volte

Concorsi pubblici in 100 giorni e le prime assunzioni per l'attuazione del Recovery plan: arriva in Consiglio dei ministri, dopo lungo braccio di ferro, il decreto per il reclutamento. Il premier Mario Draghi blocca le richieste arrivate da quasi tutti i ministri, frena il tentativo di allargare le maglie del provvedimento e farne il veicolo per un'infornata di migliaia di nuovi dipendenti pubblici.

E limita il decreto legge elaborato dal ministro Renato Brunetta, che sarà in Cdm stamattina, a un gruppo minimo di assunzioni già previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e che servono subito per avviarne la "messa a terra": 350 persone per la rendicontazione finanziaria, 1.000 esperti da attribuire alla regioni per le semplificazioni, oltre 16mila assunzioni per l'ufficio del processo.

Con i team per la digitalizzazione, le assunzioni presso i ministeri potrebbero arrivare a circa 500. La fumata bianca arriva al termine di una cabina di regia convocata in serata dal premier Mario Draghi, con i rappresentanti di tutti i partiti di maggioranza. Con l'approdo in Cdm, senza ulteriori slittamenti, del decreto per il reclutamento, si pone il terzo pilastro per avviare l'attuazione del Pnrr italiano, quando (si spera da luglio) inizieranno ad arrivare le prime risorse (gli altri due pilastri sono la governance e le semplificazioni).

Per conseguire una certificazione ICDL/ECDL o verificare la validità di quella in tuo possesso chiama al fisso 091 688 8236 oppure al mobile 351 941 6657.

Visita il sito www.informaticanetizen.it.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!