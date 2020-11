Decreto Ristori Bis

Decreto Ristori Bis, Conte: ''Bonifici diretti un due settimane''

''Nel decreto ristori bis ci sarà un fondo ad hoc per mettere risorse in caso di variazioni tra zone gialle, arancioni e rosse'', ha detto il premier Giuseppe Conte.

06/11/2020

"Oggi con il Consiglio dei ministri entrano le misure del decreto ristori bis", ha detto ancora Giuseppe Conte rispondendo a chef Bottura durante il food festival del "Corriere della Sera". Tra le misure del decreto Conte cita "la sospensione della seconda rata Imu".

"Un intervento sull'Iva così secco, al 4%, prevede un'esposizione di spesa eccessiva, la vedo complicata. Vedo una rimodulazione dell'Iva nell'ambito di una più complessiva riforma fiscale".

"Nel decreto ristori bis ci sarà un fondo ad hoc per mettere risorse in caso di variazioni tra zone gialle, arancioni e rosse", ha detto Conte.

Nel dl ristori bis "c'è il credito di imposta al 60% (sugli affitti, ndr) di settembre, ottobre, novembre, dicembre, la decontribuzione per i dipendenti e il rinvio dei versamenti per chi ha gli Isa", gli indici sintetici di affidabilità.

"Come avrete visto ci siamo resi conti che i ristori messi in campo erano modesti e li abbiamo raddoppiati, moltiplicati. Chi ha già ricevuto dei contributi, li può raddoppiare. Faccio un esempio: un piccolo ristorante che nel precedente lockdown aveva ricevuto 2600 euro va a prendere 5200. Abbiamo moltiplicato i contributi a fondo perduto e rispetto alle nostre deliberazioni bastano all'agenzia delle Entrate un paio di settimane per accreditare i fondi sui conti correnti".

Fonte: Ansa

