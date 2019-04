Disoccupazione in Sicilia

Disoccupazione giovanile in Europa, Sicilia maglia nera

Ferrandelli: ''Dati che confermano difficoltà note, ma il reddito di cittadinanza non è la soluzione''.

La Sicilia è tra le regioni europee con il più alto tasso di disoccupazione giovanile: il 53,6% dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni non lavora. Per Fabrizio Ferrandelli, capolista, coordinatore regionale di +Europa e della campagna per le europee in Sicilia e Sardegna, si tratta di un dato triste ma noto: "Eurostat conferma le difficoltà che vivono i nostri giovani e di cui noi siamo già coscienti. Ma la soluzione non è l'assistenzialismo".



"Il reddito di cittadinanza - continua Ferrandelli - non crea lavoro né in Sicilia né in Sardegna, ma una generazione di poveri costretti a scegliere se dipendere da un aiuto che comunque non basta o emigrare. I pochi giovani che decidono di rimanere nelle nostre Isole devono adeguarsi ad un mercato povero e senza garanzie. La sfida che portiamo avanti con +Europa è anche per loro e per tutto il nostro Sud mortificato da una classe politica incapace di investire in maniera sostenibile e di far sentire la propria voce a livello nazionale ed europeo".

