alitalia

EasyJet interessata a parti di Alitalia

EasyJet è interessata ad acquistare ''alcune parti'' di Alitalia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/01/2018 - 14:38:39 Letto 372 volte

EasyJet è interessata ad acquistare "alcune parti" di Alitalia. Lo ha detto l'amministratore delegato della compagnia britannica, Johan Lundgren, aggiungendo che le "trattative con i commissari" di Alitalia "sono in corso". EasyJet, intanto, archivia il suo primo trimestre fiscale, ottobre-dicembre 2017, con ricavi in rialzo del 14,4% a 1,14 miliardi di sterline, in linea con le stime degli analisti.

"Alitalia ci interessa ma solo per ciò che riguarda il breve e il medio raggio". Lo afferma Jozsef Varadi, amministratore delegato della compagnia aerea low cost Wizz Air, in un'intervista a Repubblica. "Non posso dire molto per i vincoli che ci legano al processo di vendita, ma penso che alcuni asset della vostra compagnia siano interessanti", dichiara Varadi. "Siamo interessati al vostro Paese e al dossier Alitalia. Quel che posso dire è che però non rientra nelle nostre strategie operare sul lungo raggio".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!