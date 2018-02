e-commerce

E-commerce cresce in Sicilia: imprese sempre più attive online

Boom dell'e-commerce anche per le imprese siciliane...

Boom dell’e-commerce anche per le imprese siciliane, sempre più attratte dalle vendite online. Negli ultimi cinque anni la Sicilia ha raddoppiato la sua performance sul fronte dell’e-commerce, posizionandosi dopo Trentino, Calabria e Umbria, con un 15,64% di imprese attive nel commercio elettronico nel 2017.

Lo rivela l’"Identikit dello Shopping on line 2018 - 1° Report eShoppingAdvisor su acquisti e vendite online in Italia" commissionato dalla prima piattaforma di condivisione esterna delle recensioni, interamente dedicata agli acquisti on-line e specializzata in e-commerce. La ricerca è stata realizzata sulla base della rielaborazione dei dati Istat a cura di Lucia Schirru- Sardegna Data Mirror. La percentuale siciliana è ancora modesta ma registra un +7 punti percentuali rispetto al 2012: in questo modo la Sicilia si piazza quarta nella classifica delle regioni. Le imprese siciliane che hanno un sito Web/home page o almeno una pagina su Internet nel 2017 sono state invece il 67,6%.

Secondo eShoppingAdvisor “possedere un proprio sito web può essere considerato un buon indicatore per misurare la voglia d’indipendenza dai marketplace e la predisposizione alle vendite online delle aziende italiane. Con la stessa logica abbiamo puntato alla costruzione di una piattaforma per le recensioni esterne che assicura massima trasparenza per i consumatori e garanzie a prova di truffa per i negozianti”.

In generale dalla ricerca emerge che gli italiani si rivelano sempre più buoni clienti dei negozi on-line, soprattutto al Nord e soprattutto gli uomini. Anche le imprese Made in Italy che scommettono sull'e-commerce risultano in continuo aumento e preferiscono rivolgersi ad acquirenti connazionali. Oggi la seconda regione più all’avanguardia in termini di vendite sul web è la Calabria, seppur staccata di 7 punti rispetto al Trentino. Segue l’Umbria e poi la Sicilia.

