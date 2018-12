Ecotassa

Ecotassa per acquisto di veicoli tradizionali, ecco di cosa si tratta

Da gennaio arriva un'ecotassa sull'acquisto delle auto tradizionali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/12/2018 - 11:15:47 Letto 364 volte

Da gennaio arriva un'ecotassa sull'acquisto delle auto 'tradizionali', cioè alimentate con carburante più inquinante come quelle a benzina. La nuova tassa, contenuta nella manovra, è stata annunciata da una nota congiunta del sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti, Michele Dell'Orco, e il sottosegretario allo Sviluppo economico, Davide Crippa.

La norma prevede, da gennaio e per i prossimi tre anni, un'imposta per chi acquista una nuova auto a benzina o diesel dovrà pagare un'imposta calcolata in base alle emissioni di CO2 rilasciate. La tassa, pagata all'immatricolazione varia dai 150 ai 3000 euro. Secondo un calcolo fatto dal Corriere della sera, chi decide di acquistare una Panda nuova (la più venduta in Italia) o una Fiesta andrebbe a pagare fino a 400 euro in più. In generale, per la maggior parte di modelli di auto la tassa si aggirerebbe in media su oltre 300 euro.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!