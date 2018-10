lavoro

Enel: tutte le assunzioni in corso

Enel è alla ricerca di persone determinate a lavorare duro per migliorare il mondo e che siano in grado di portare elettricità a oltre un miliardo di persone che ancora non vi hanno accesso con energia pulita.

L’Enel, cioè l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica è stato istituito nel 1962 dal quarto governo Fanfani. L’azienda, una delle più grandi a livello nazionale, è la prima in Italia a fornire energia elettrica e la seconda in Europa, è presente in 5 continenti con 70 mila dipendenti in tutto il mondo e con 71 milioni di clienti.

Tra gli anni 60 e 70 i primi obiettivi di Enel sono stati l'ammodernamento e lo sviluppo della rete elettrica per i collegamenti internazionali, i collegamenti con le isole e l'elettrificazione delle zone rurali. Agli inizi degli anni 2000 l’azienda, nonostante ne sia stata privatizzata una buona percentuale, resta sempre nelle mani dello Stato italiano, infatti il ministero dell’Economia rimane il suo maggiore azionista.

Da sempre attenta alle politiche ambientali all’innovazione e alla sostenibilità, nel 2008 l’azienda ha costituito Enel Green Power, società dedicata allo sviluppo e alla gestione della produzione elettrica da fonti rinnovabili quali solare, eolico, geotermico, etc., infatti Enel si è piazzata tra le prime 20 aziende della classifica "Change the world" (cambiare il mondo) e unica italiana tra quelle che stanno migliorando la vita del pianeta.

Per questo Enel è alla ricerca di persone determinate a lavorare duro per migliorare il mondo, ambiziose e che sappiano affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, dal crescente bisogno di energia pulita e che siano in grado di portare elettricità a oltre un miliardo di persone che ancora non vi hanno accesso.

Altri requisiti che i candidati devono possedere per entrare a far parte del Gruppo sono curiosità, dinamicità, proattività e capacità di pensiero innovativo.

