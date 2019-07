ENI assume 50 diplomati e laureati

lavoro

Eni, multinazionale energetica creata dallo Stato Italiano come ente pubblico sotto la guida di Enrico Mattei, che ne fu presidente fino al 1962, assume 50 giovani diplomati e laureati. La ricerca è rivolta a persone dinamiche, determinate, con capacità comunicative e relazionali da impiegare come addetti varie mansioni, operatori, esperti, responsabili, coordinatori etc.

Eni fonda il lavoro su passione, innovazione e rispetto per le persone per costruire un futuro in cui tutti possano accedere alle risorse energetiche in maniera efficiente e sostenibile.

La società, sempre più integrata nell'energia e impegnata a crescere nell'attività di ricerca, produzione, raffinazione e commercializzazione di olio e gas, elettricità e chimica, offre a chi entra a far parte della squadra un ambiente con impianti e tecnologie di ultima generazione, privo di discriminazioni e capace di offrire a tutti le stesse opportunità in base al merito personale, tramite frequenti corsi di formazione di alto livello.

Eni, che è presente in 71 Paesi nel mondo offrendo lavoro a circa 33.000 persone, è in grado di garantire lo sviluppo della piccola e media impresa e il fabbisogno energetico alle famiglie attraverso una rete di collaboratori in grado di muoversi anche a livello internazionale, confidando nella partnership di lungo termine con i Paesi e le comunità che la ospitano.

