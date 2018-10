lavoro

ENI assume diplomati e laureati

Eni è alla ricerca di giovani diplomati e laureati sia in Italia che all'estero.

Eni, una delle maggiori imprese energetiche al mondo, nasce nel 1953 grazie ad una legge dello Stato sotto la gestione di Enrico Mattei, che ne fu presidente fino al 1962, anno della sua morte. Grazie alla presidenza di Mattei, Eni diventa un’impresa energetica nazionale in grado di garantire lo sviluppo della piccola e media impresa e il fabbisogno energetico alle famiglie a prezzi più bassi.

Per realizzare tutto ciò fece raddoppiare le perforazioni dei pozzi, sfruttò al meglio la ricerca mineraria nella Valle Padana e riuscì a realizzare una rete di collaboratori in grado di muoversi anche a livello internazionale. Oggi Eni, che opera in 71 Paesi con circa 33.000 dipendenti sia donne che uomini che lavorano in tutto il mondo (Europa, Africa, America, Asia), è un'azienda integrata nell'energia e sempre impegnata a crescere nell'attività di ricerca, produzione, raffinazione e commercializzazione di olio e gas, elettricità e chimica.

Anche se è presente in tutto il mondo, le radici dell’azienda sono sempre in Italia per questo Eni, nel prossimo triennio 2019-2021, prevede un investimento di circa 260 milioni di euro per la realizzazione di impianti progettati con tecnologie innovative da fonte rinnovabile, per rilanciare l'occupazione e dare nuova vita ai siti industriali dismessi presenti sul territorio.

Le persone che entrano a far parte di Eni lavorano in un ambiente all’avanguardia con impianti e tecnologie di ultima generazione, privo di discriminazioni e capace di offrire a tutti le stesse opportunità in base al merito personale, attraverso corsi di formazione costanti e di alto livello. Al momento sul sito di Eni, nella sezione Lavoro, sono presenti diversi annunci per la ricerca di giovani diplomati e laureati sia in Italia che all’estero.

