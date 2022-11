lavoro

ENI: nuove assunzioni di diplomati e laureati in Italia

Il Gruppo ricerca Responsabili, Addetti e altre figure.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/11/2022 - 12:53:56 Letto 739 volte

Il gruppo Eni effettuerà nuove assunzioni che riguarderanno diverse figure, in possesso di diploma o di laurea, che saranno inserite nelle sedi in Italia.

Le assunzioni riguarderanno Responsabili di Magazzino, i quali dovranno assicurare la gestione del magazzino dei materiali tecnici, gestire il coordinamento delle attività di ricevimento di materiali tecnici e la consegna degli stessi alle unità richiedenti, curare la gestione dell’inventario periodico delle scorte, di analisi e ottimizzazione delle anagrafiche; Addetti Pianificazione e Controllo all'Ingrosso, che dovranno analizzare i conti economici per linea di business commerciale, delle vendite e della marginalità per tipologia di prodotto e canale di vendita, fornire supporto nelle attività di reporting e nelle attività di alimentazione dei sistemi centralizzati di reporting e curare la manutenzione e l’integrazione della reportistica; Esperti Sistemi di Gestione, che dovranno elaborare la documentazione necessaria, curare il rapporto con gli enti, collaborare con il responsabile nella gestione degli audit interni e gestire le segnalazioni da parte dei clienti coinvolgendo le unità interessate; Esperti di Marketing di Prodotto, che dovranno definire il catalogo offerta dei prezzi e delle promozioni, gestire la relazione con i partner produttori dei beni commercializzati, in collaborazione con l’unità legale, analizzare la concorrenza diretta e indiretta e monitorare le novità del mercato, analizzare e predisporre la reportistica e analizzare la normativa di riferimento, in particolare detrazioni fiscali e cessione del credito.

Eni, multinazionale dell’energia, cerca persone intraprendenti con passione e innovazione, competenze e attitudini, capaci di fare la differenza e dare il proprio contributo per rispondere alle sfide globali della transizione energetica, considerando la pluralità e la diversità come fonti di arricchimento.

Per verificare tutte le figure… continua a leggere.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!