EOS vs Ethereum: quali sono le maggiori differenze?

03/07/2018

C’è un interesse crescente nei confronti della criptovaluta EOS, che dal suo esordio nei mercati valutari nel luglio 2017 ha raggiunto il quinto posto per capitale di mercato e addirittura il quarto posto per volume di scambio giornaliero. Concorrente diretta dichiarata di Ethereum, scopriamo assieme le caratteristiche dei due progetti, le loro differenze e similitudini. Diamo inizio quindi al confronto tra EOS e Ethereum.

EOS ed Ethereum caratteristiche a confronto

La tabella sottostante mette a confronto le principali caratteristiche delle due blockchain per capire le differenze da un punto di vista anzitutto tecnico. Una volta capite queste, entreremo nel dettaglio dei due ecosistemi decentralizzati per conoscere le finalità dei rispettivi servizi digitali.

Ethereum EOS.IO Genesi primo blocco 31 luglio 2015 14 giugno 2018 Modello di consenso Proof-of-Work Delegated-Proof-of-Stake Algoritmo di hash Ethash ---- Smart Contract Sì Sì Numero di coin massimo Non stabilito 1 miliardo Numero di coin circolanti 100.297.237 896.149.492 Tempo del blocco 15 secondi 1 secondo o meno Ricompensa del blocco 3 ETH Non predeterminata Ricalcolo della difficoltà 1 blocco ---- Numero di transazioni secondo Circa 15,6 592 massimo

raggiunto Numero di transazioni giornaliere 1.349.890 massimo

del 4/01/2018 51.148.800

potenziale

EOS.IO: sistema operativo decentralizzato

EOS.IO si definisce un sistema operativo decentralizzato basato su tecnologia ledger distribuita (DLT). Come in un sistema operativo (Windows, iOS, Linux, Android, ecc.) possono essere installate applicazioni sviluppate da terze parti per gli scopi più disparati. I software installati sulla piattaforma EOS.IO sono speciali rispetto ai programmi installati su Windows: anzitutto si chiamano DApps (Decentralized applications) e le loro funzioni servono principalmente a gestire transazioni di valore. Ad esempio, Chintai è una DApp in fase di sviluppo dedicata al leasing decentralizzato.

EOS incorpora gli smart contract e sono come per Ethereum i garanti dei trasferimenti di valore digitali tra le parti. A differenza della blockchain Ethereum ha la capacità di eseguire milioni di transazioni, e di smart contract, al secondo portando la nascente tecnologia dei DLT a livelli di scalabilità promettenti.

Questi sono i motivi principali che hanno spinto decine di autorevoli exchange di criptovalute del settore a inserire in lista la valuta digitale e consentire così ai clienti di comprare EOS.

Ethereum: il nuovo notaio

Se EOS.IO è il sistema operativo decentralizzato, Ethereum è da sempre considerato il supercomputer decentralizzato dove gli smart contract hanno, in potenza, la capacità di gestire qualsiasi tipo di contratto si intenda stipulare. Ethereum potrebbe in futuro trasformarsi nel notaio completamente pre-programmato e automatizzato, a cui tutti ci rivolgeremo per il passaggio di proprietà di un autoveicolo, la vendita di un immobile, la distribuzione della nostra eredità agli eredi.

Ethereum è la blockchain dei token per qualsiasi progetto si abbia in mente: delle DAO (Decentralized Autonomous Organization), organizzazioni autonome dal potere centrale ai gruppi di potere, in quanto rispondono solo al codice informatico. In fondo, “code is law”: il codice è la legge.

Un nuovo mondo decentralizzato sta nascendo e il software EOS.IO ed il “super notaio” Ethereum ne saranno i protagonisti principali.

