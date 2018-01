Agenzia delle entrate

Equitalia: ''la notifica delle cartelle non può avvenire a mezzo Pec''

Agenzia delle entrate sconfitta in commissione tributaria, infatti, sono state annullate le cartelle per svariati migliaia di euro ad un utente...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/01/2018 - 18:13:21 Letto 348 volte

Agenzia delle entrate sconfitta in commissione tributaria, infatti, sono state annullate le cartelle per svariati migliaia di euro ad un utente perché "la notifica a mezzo PEC, effettuata dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, non ha validità di notifica, quando sprovvista di tutti i requisiti previsti dalla legge”.

Questa la vittoria dell’avvocato Vincenzo Sarnicola, presso la Commissione Tributaria, cui si era rivolta la l’Equitalia.

L’avvocato Sarnicola ha affrontato il tema della notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC, opponendosi alle controdeduzioni di parte avversa, ottenendo l’ennesimo riconoscimento della bontà delle sue argomentazioni.

La predetta sentenza sancisce un principio molto importante e, cioè, che la notifica a mezzo PEC, effettuata dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, non ha validità di notifica, quando sprovvista di tutti i requisiti previsti dalla legge.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!