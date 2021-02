lavoro

ErreDi, previste 50 assunzioni per call center in outbound a Palermo

ErreDi si occuperà di attività di call center in outbound nel campo dell'energia e dei servizi a valore su scala nazionale: il piano di assunzioni porterà step by step a volumi di oltre 50 collaboratori.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/02/2021 - 09:54:13 Letto 551 volte

L’impatto dell’emergenza Covid-19 sul mondo del lavoro non si è tradotto solo in smart-working, riduzione delle ore lavorate o richieste di Cassa integrazione. Da febbraio 2020 il livello dell’occupazione è sceso di circa 600mila unità.

A dicembre l’occupazione diminuisce dello 0,4% su novembre con un calo di 101mila posti di lavoro

Nonostante questo trend negativo anche in piena emergenza, ci sono imprese che hanno deciso di assumere nuovo personale.

A Palermo in piena Pandemia sta per muovere i primi passi ErreDi “sorellina” di Eureka Evolution Srl (partner AMG GAS e LUCE) guidata da due imprenditori palermitani Dario Bonura e Roberto Catalano che già da quasi un decennio opera in 8 sedi dislocate nel capoluogo e nella sua provincia, ad Agrigento e Caltanissetta e che da lavoro a più di 40 unità lavorative.

Tra settembre e dicembre, in piena fase 1 dell’emergenza Covid, Eureka Evolution ha stabilizzato altre 4 persone che già collaboravano con contratti LAP, cui se ne sono aggiunte altre 2 tra Dicembre e Gennaio.

Adesso prenderà il volo l’avventura di ErreDi partner della multinazionale dell’Energia EDISON.

ErreDi si occuperà di attività di call center in outbound nel campo dell’energia e dei servizi a valore su scala nazionale.

Partiremo con un piano di assunzioni che ci porterà step by step a volumi di oltre 50 collaboratori.

Ricerchiamo anche figure da Team Leader che abbiano già maturato una significativa esperienza di coordinamento di un team outbound in call center di medie dimensioni.

Per gli operatori inizieremo così come fatto in Eureka con contratti a progetto di 20 ore settimanali su 5 giorni lavorativi settimanali, che saranno tramutati in contratti stabili per i più meritevoli.

Ci rivolgiamo ai tanti operatori con “esperienza” che in questo momento sono “fermi” che hanno deciso di guardarsi intorno e che vogliono cogliere un’opportunità di cambiamento

In questo difficile periodo siamo ancora più cauti e prudenti nei nuovi inserimenti confermano Catalano e Bonura “e monitoriamo la situazione a livello normativo ed economico”. Ma laddove l’opportunità si apre, e le persone dimostrano di essere solide nelle loro competenze, aziende come ErreDi scelgono di non farsi frenare: «Pensiamo che quando si investe in formazione e know-how su giovani professionisti sia sempre un valore aggiunto».

I prossimi mesi non saranno facili per chi cerca opportunità di lavoro. Ma prima di lasciarsi scoraggiare, è bene pensare che anche in questo tempo difficile ci sono e ci saranno aziende in grado di continuare ad assumere: sarà forse un po' più difficile trovarle i “volumi” dei nuovi ingressi e saranno probabilmente più contenuti, ma sarà grazie alle aziende che continueranno a crescere che il Paese non si fermerà.

Dunque non bisogna cedere al pessimismo e pensare che tutto sia fermo.

Per candidarsi inviare un curriculum vitae all’indirizzo mail: selezioni@erredisrl.com

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!