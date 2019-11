bando di reclutamento

Esercito Italiano: concorso per l'assunzione di 7000 volontari

Il Ministero della Difesa indice il nuovo concorso per il reclutamento del 2020.

E’ indetto un bando di reclutamento da parte del Ministero della Difesa per l’assunzione di 7000 volontari nell’Esercito per l’anno 2020, che saranno ripartiti nei seguenti 4 blocchi:

il 1° blocco prevede l’inserimento di 1750 volontari , la cui domanda di partecipazione può essere presentata dal 19 novembre 2019 al 18 dicembre 2019 ;

prevede l’inserimento di , la cui domanda di partecipazione può essere presentata ; il 2° blocco prevede l’inserimento di 1750 volontari la cui domanda di partecipazione può essere presentata dal 24 febbraio 2020 al 24 marzo 2020 ;

prevede l’inserimento di la cui domanda di partecipazione può essere presentata ; il 3° blocco prevede l’inserimento di 1750 volontari , la cui domanda di partecipazione può essere presentata dal 19 maggio 2020 al 17 giugno 2020 ;

prevede l’inserimento di , la cui domanda di partecipazione può essere presentata ; infine il 4° blocco prevede l’inserimento di 1750 volontari, la cui domanda di partecipazione può essere presentata dal 2 settembre 2020 al 1° ottobre 2020.

Ai candidati saranno affidati i seguenti incarichi: elettricista infrastrutturale, idraulico infrastrutturale, muratore, fabbro, falegname, meccanico di mezzi e piattaforme etc. I requisiti per poter partecipare alla selezione sono: diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) ... continua a leggere.

