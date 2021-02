lavoro

Euronics, nuove assunzioni in tutta Italia: posti per magazzinieri, cassieri e addetto tesoreria

Stando alle recenti offerte di lavoro l'azienda ricerca magazzinieri, cassieri e addetto tesoreria.

Euronics, uno dei principali gruppi operanti nella settore della grande distribuzione organizzata e attivo nella commercializzazione di prodotti per l'elettronica di consumo, telefonia e informatica ha recentemente avviato le assunzioni di personale da inserire negli store presenti in tutta Italia.

Stando alle recenti offerte di lavoro diramate sul portale Euronics l'azienda ha avviato le assunzioni per addetti al magazzino che contribuiranno alla gestione del centro logistico di appartenenza e si occuperanno di verificare il corretto ricevimento della merce in entrata e provvedere alla gestione delle spedizioni. Inoltre, avranno un ruolo fondamentale nella disposizione dei prodotti all'interno del punto vendita.

Questa posizione richiede esperienza nel settore logistico, capacità di organizzazione e di relazione.

Tra le assunzioni previste, anche quelle riguardanti il profilo di cassieri che si occuperanno delle procedure di incasso e garantiranno la corretta gestione dei resi e la risoluzione delle eventuali problematiche riscontrate nella merce. Anche in questo caso non viene richiesto un diploma ma solo delle conoscenze sulla gestione delle attività di cassa, orientamento al risultato e ottime doti comunicative.

Spazio anche a persone laureate che avranno l'opportunità di candidarsi per la posizione di addetto alla tesoreria. Le risorse saranno impiegate nella sede di Milano e si occuperanno della gestione giornaliera degli incassi, dei pagamenti e dei servizi, della gestione dei bonifici bancari, delle emissioni Rid, dell'anticipo fatture, del recupero crediti e della verifica dello scadenziario attivo e passivo.

Per questa posizione si richiede una laurea triennale in Economia, conoscenza del pacchetto Office, buone doti comunicative e capacità di gestire in completa autonomia le attività assegnate rispettando i tempi. Il tipo di contratto proposto è quello di stage retribuito di sei mesi Le candidature potranno essere inoltrate con la procedura telematica attraverso il portale dell'azienda, nella sezione "Lavora con noi".

