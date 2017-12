stabilizzazione precari

Ex L.s.u.: circa 800 i lavoratori precari che verranno stabilizzati

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/12/2017 - 14:37:00 Letto 497 volte

“Un grande risultato giunto grazie alle proteste organizzate dai sindacati soprattutto dopo il parere negativo del Mef , abbiamo chiarito, come ribadito più volte, che questi lavoratori sono già in pianta organica e che quindi non comportano costi aggiuntivi per la pubblica amministrazione. Saranno circa 800 coloro che beneficeranno di questa stabilizzazione, circa 450 sono sul territorio regionale e 200 sono della provincia di Palermo”.

Ad affermarlo è Francesco Amato segretario regionale Felsa Cisl che commenta così l’approvazione alla Camera di un emendamento che da al via alla stabilizzazione dei Co.co.co. ex Lsu del Ministero della Pubblica Istruzione.

“Un passo importante - riferisce il coordinatore territoriale Felsa Cisl Palermo Trapani Giuseppe Cusimano - che ci ha visto impegnati nell’ambito della protesta nazionale perché il più alto numero di lavoratori opera nella provincia di Palermo. Abbiamo unito le forze con tutti i sindacati, cercando anche il dialogo con le istituzioni, per il raggiungimento di un fine comune, ovvero la stabilizzazione attesa di questo personale che da troppi anni soffre la precarietà”. Mimmo Milazzo segretario Cisl Sicilia e Leonardo La Piana segretario Cisl Palermo Trapani, concludono “il percorso per il quale la Cisl si batte da anni è avviato, vigileremo fino a quando non si giungerà all'approvazione definitiva della legge di bilancio per vedere finalmente concretizzarsi questo obiettivo atteso da oltre venti anni”.

