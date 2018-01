ferrero

Ferrero acquisisce azienda Nestlè per 2,8 miliardi di dollari

Il gruppo Ferrero acquisirà il business dolciario statunitense di Nestlè per 2,8 miliardi di dollari cash.

Il gruppo Ferrero acquisirà il business dolciario statunitense di Nestlè per 2,8 miliardi di dollari cash. Nel 2016 l'attività negli Usa del marchio ha generato un fatturato di circa 900 milioni di dollari. L'azienda italiana acquisirà più di 20 storici brand americani, tra cui cioccolati tipici della tradizione a stelle e strisce come Butterfinger, BabyRuth, 100Grand, Raisiets, Wonka.

Ferrero diventa così la terza più grande azienda dolciaria nel mercato statunitense, alle spalle di Mars e Hershey. Le attività rilevate includono 20 storici brand americani, tra cui marchi di cioccolato iconici come Butterfinger, BabyRuth, 100Grand, Raisinets, Wonka e il diritto esclusivo sul marchio Crunch negli Stati Uniti così come i brand di caramelle SweeTarts, LaffyTaffy e Nerds. Nel 2016 l'attività dolciaria negli Stati Uniti di Nestlè ha generato un fatturato di circa 900 milioni di dollari.

Il gruppo italiano - che negli States è presente dal 1969 ed noto per i Tic Tac, le praline Ferrero Rocher, Nutella, ma anche i marchi di cioccolato Fannie May e Harry London e per Ferrara Candy Company, acquisita recentemente da una società affiliata - acquisirà gli stabilimenti produttivi statunitensi di Nestlè a Bloomington, Franklin Park e Itasca, in Illinois, con i dipendenti collegati alla divisione confectionery.

"Siamo entusiasti di aver acquisito il business dolciario di Nestlè negli Stati Uniti d'America, che porta con sé un portafoglio eccezionale di marchi iconici ricchi di storia e di grande riconoscibilità", commenta Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del Gruppo Ferrero. "Ciò, combinato con l'attuale offerta Ferrero sul mercato americano, incluse le aziende recentemente acquisite Fannie May e Ferrara Candy Company - spiega - garantirà una gamma sostanzialmente più ampia, un'offerta più vasta di prodotti di alta qualità per i consumatori di snack al cioccolato, caramelle, dolciumi e prodotti stagionali da ricorrenza, oltre a nuove entusiasmanti opportunità di crescita nel più grande mercato dolciario del mondo. Non vediamo l'ora di accogliere il talentuoso team di Nestlè in Ferrero e di continuare a investire e far crescere tutti i nostri prodotti e marchi in questo mercato strategico e attraente".

"Il nostro impegno nel trasferire valore ai consumatori e ai clienti nordamericani sarà ulteriormente rafforzato dall'arrivo nel nostro portafoglio di brand così potenti del confectionery e del mercato del cioccolato", aggiunge Lapo Civiletti, ceo del gruppo Ferrero.

